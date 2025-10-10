«Благосостояние важнее»: В Госдуме объяснили, почему Индия не будет покупать нефть США

Благосостояние Индии в настоящее время значительно опирается на доступные российские энергоносители, поэтому страна не готова отказываться от экономического прогресса в угоду временным связям с Соединёнными Штатами. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Депутат подчеркнул, что прочные связи между Россией и Индией уходят корнями во времена обретения Индией независимости и остаются крепкими по сей день. Ананских также отметил, что Индия переживает период активного экономического развития, во многом благодаря импорту недорогих российских энергетических ресурсов.

«Я не думаю, что качественно и количественно сильно изменится политика Индии с поставками энергоресурсов. Потому что экономика Индии на подъёме, и я думаю, что для них задача благосостояния своих граждан и экономики гораздо важнее, чем сиюминутные отношения с США. Тем более мы видим, что эти отношения не могут быть долговечными из-за тарифов в 50, 100, 500 процентов, которые вводит американский президент», — указал парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Life.ru писал, что Соединённые Штаты рассматривают возможность заключения торгового соглашения с Индией при условии прекращения ею закупок российской нефти. До конфликта с Украиной лишь 1% её импорта в Индию приходился на Россию, а сейчас 40%, возмутились в министерстве торговли Штатов. Президент России Владимир Путин заявил о нецелесообразности отказа Индии от российских энергоносителей. По словам главы государства, потери индийской экономики в таком случае составят порядка 9-10 миллиардов долларов.