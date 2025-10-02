Путин заявил о нецелесообразности отказа Индии от российских энергоносителей

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что отказ Индии от российских энергоносителей будет иметь негативные экономические последствия для Нью-Дели. Выступая на XXII сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», российский лидер заявил, что потери индийской экономики в таком случае составят порядка 9-10 миллиардов долларов

Путин также предупредил о потенциальных рисках для американской экономики в связи с повышением тарифов на товары стран, импортирующих российские энергоресурсы. По его мнению, такая политика может привести к замедлению экономического роста в самих Соединённых Штатах.

Также во время пленарной сессии российский президент прокомментировал удар Израиля по Катару. На вопрос журналиста об отсутствии реакции со стороны США на эти действия Путин ограничился красноречивым жестом, разведя руками.