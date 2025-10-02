Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 октября, 17:33

Путин заявил, что был удивлён недавним ударом Израиля по Катару

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выразил удивление в связи с недавним ударом Израиля по территории Катара. Об этом стало известно в ходе дискуссии на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Модератор сессии спросил у российского лидера, не удивило ли его, когда один союзник США нанёс удар по другому американскому союзнику.

«Удивило», признался в ответ президент.

На уточняющий вопрос о реакции американского президента Дональда Трампа, а точнее её отсутствии, Путин многозначительно развёл руками и сохранил молчание, что стало красноречивой реакцией на произошедшее.

Напомним, 9 сентября израильская армия нанесла авиаудар по катарской столице Дохе, поразив здание, выделенное под проведение переговоров с ХАМАС. Сообщалось о шести погибших, в том числе и руководителях палестинского движения. По этому поводу было созвано экстренно заседание Совбеза ООН.

