Путин заявил, что был удивлён недавним ударом Израиля по Катару
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин выразил удивление в связи с недавним ударом Израиля по территории Катара. Об этом стало известно в ходе дискуссии на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Модератор сессии спросил у российского лидера, не удивило ли его, когда один союзник США нанёс удар по другому американскому союзнику.
«Удивило», — признался в ответ президент.
На уточняющий вопрос о реакции американского президента Дональда Трампа, а точнее её отсутствии, Путин многозначительно развёл руками и сохранил молчание, что стало красноречивой реакцией на произошедшее.
Напомним, 9 сентября израильская армия нанесла авиаудар по катарской столице Дохе, поразив здание, выделенное под проведение переговоров с ХАМАС. Сообщалось о шести погибших, в том числе и руководителях палестинского движения. По этому поводу было созвано экстренно заседание Совбеза ООН.
