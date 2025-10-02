«Без всякого лишнего лицемерия»: Путин высказался о прямолинейности Трампа

Президент России Владимир Путин дал характеристику стилю международной политики текущей администрации США и американского лидера Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Прямо, иногда — думаю, вы согласитесь со мной, — иногда и прямолинейно, но зато без всякого лишнего лицемерия. И всегда лучше отчётливо понимать, что хочет собеседник... чем пытаться угадать», — сказал он.

Также Владимир Путин отметил, что Россия склоняется к тому, чтобы поддержать мирный план американского коллеги по ситуации в Газе. Российский лидер напомнил, что Москва последовательно выступала за разрешение кризиса путём создания двух независимых государств.