Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 17:23

«Без всякого лишнего лицемерия»: Путин высказался о прямолинейности Трампа

Путин положительно оценил прямолинейность Трампа и его команды

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин дал характеристику стилю международной политики текущей администрации США и американского лидера Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Прямо, иногда — думаю, вы согласитесь со мной, — иногда и прямолинейно, но зато без всякого лишнего лицемерия. И всегда лучше отчётливо понимать, что хочет собеседник... чем пытаться угадать», сказал он.

Путин призвал Киев задуматься о возвращении к переговорам с Россией
Путин призвал Киев задуматься о возвращении к переговорам с Россией

Также Владимир Путин отметил, что Россия склоняется к тому, чтобы поддержать мирный план американского коллеги по ситуации в Газе. Российский лидер напомнил, что Москва последовательно выступала за разрешение кризиса путём создания двух независимых государств.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Путин на «Валдае»
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar