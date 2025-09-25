Индия выставила США условия для отказа от российской нефти

Индия может снизить объёмы закупок российской нефти, если Вашингтон разрешит импортировать нефть из Ирана и Венесуэллы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников, сделавших заявление в адрес Белого дома.

«Индийские чиновники вновь заявили администрации Трампа, что для значительного снижения импорта российской нефти нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) южноазиатской страны Вашингтону необходимо разрешить закупки нефти у поставщиков, подпадающих под санкции, — Ирана и Венесуэлы», — говорится в публикации.

Делегация Индии, как утверждается в статье, уже не раз обращалась с этой просьбой к Вашингтону. Индийские чиновники пояснили, что одновременное прекращение поставок нефти из России, Ирана и Венесуэлы подстегнёт цены на топливо и создаст напряжённость на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты рассматривают возможность заключения торгового соглашения с Индией при условии прекращения ею закупок российской нефти. До конфликта с Украиной лишь 1% её импорта в Индию приходился на Россию, а сейчас 40%, возмутились в министерстве торговли Штатов.