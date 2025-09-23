Богатейший человек Азии закупил у России нефть на астрономическую сумму
WP: Индийский бизнесмен Амбани закупил у России нефть на $33 млрд
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara
Reliance Industries (RI), гигантская индийская корпорация, принадлежащая Мукешу Амбани, самому богатому человеку Азии, активно закупала российскую сырую нефть с 2022 года. Как сообщает The Washington Post, общая стоимость этих закупок составила около $33 миллиардов (2,7 триллиона рублей). RI удалось получить существенную прибыль благодаря приобретению значительных объемов российских жидких углеводородов по выгодным ценам.
Правительство Индии сообщает, что с 2022 года объёмы российской сырой нефти, закупаемой Индией, составили примерно 8% от общего объёма российского экспорта за этот период. Для сравнения, в 2021 году, до событий на Украине, индийская компания RI закупила российскую нефть всего на 85 миллионов долларов (7,4 миллиарда рублей).
Напомним, что по инициативе американского лидера Дональда Трампа Штаты намерены оказать давление на страны G7 с целью введения повышенных пошлин в отношении Индии и Китая за закупку российской нефти. Задача этой инициативы заключается в стремлении США побудить Россию к участию в мирных переговорах с Украиной.
Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.