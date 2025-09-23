Reliance Industries (RI), гигантская индийская корпорация, принадлежащая Мукешу Амбани, самому богатому человеку Азии, активно закупала российскую сырую нефть с 2022 года. Как сообщает The Washington Post, общая стоимость этих закупок составила около $33 миллиардов (2,7 триллиона рублей). RI удалось получить существенную прибыль благодаря приобретению значительных объемов российских жидких углеводородов по выгодным ценам.

Напомним, что по инициативе американского лидера Дональда Трампа Штаты намерены оказать давление на страны G7 с целью введения повышенных пошлин в отношении Индии и Китая за закупку российской нефти. Задача этой инициативы заключается в стремлении США побудить Россию к участию в мирных переговорах с Украиной.