В США потребовали от Индии прекратить закупку российской нефти для заключения сделки

Соединённые Штаты рассматривают возможность заключения торгового соглашения с Индией при условии прекращения ею закупок российской нефти. Данное заявление сделал министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу CNBC.

«Индии нужно открыть свой рынок и перестать покупать российскую нефть. До конфликта с Украиной лишь 1% её импорта приходился на Россию, а сейчас 40%. Они покупают её за $7–10 дешевле, перерабатывают и перепродают миру. Президент Дональд Трамп назвал это недопустимым», — заявил Латник.

Министр также сообщил, что США параллельно ведут переговоры с другими странами. По его словам, на подходе находится крупная сделка с Тайванем, а со Швейцарией, вероятно, удастся договориться, если та найдёт выход из сложившейся ситуации. Латник уточнил, что с Южной Кореей уже достигнута договорённость, но ожидаются финальные документы, а Япония свои обязательства выполнила, и теперь очередь за Индией.