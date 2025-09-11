В США потребовали от Индии прекратить закупку российской нефти для заключения сделки
Глава Минторга США Латник призвал Индию прекратить закупку российской нефти
Соединённые Штаты рассматривают возможность заключения торгового соглашения с Индией при условии прекращения ею закупок российской нефти. Данное заявление сделал министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу CNBC.
«Индии нужно открыть свой рынок и перестать покупать российскую нефть. До конфликта с Украиной лишь 1% её импорта приходился на Россию, а сейчас 40%. Они покупают её за $7–10 дешевле, перерабатывают и перепродают миру. Президент Дональд Трамп назвал это недопустимым», — заявил Латник.
Министр также сообщил, что США параллельно ведут переговоры с другими странами. По его словам, на подходе находится крупная сделка с Тайванем, а со Швейцарией, вероятно, удастся договориться, если та найдёт выход из сложившейся ситуации. Латник уточнил, что с Южной Кореей уже достигнута договорённость, но ожидаются финальные документы, а Япония свои обязательства выполнила, и теперь очередь за Индией.
Напомним, что в августе Дональд Трамп ввёл тариф в размере 25% в отношении импорта из Индии из-за закупок российской нефти. Несмотря на это, страна продолжает экономическое сотрудничество с РФ и импортировать российскую нефть, что вызвало недовольство в Белом доме.