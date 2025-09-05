Хассет: США разочарованы решением Индии продолжать покупать нефть у России

В Белом доме недовольны решением Индии продолжать экономическое сотрудничество с РФ и импортировать российскую нефть. Об этом, как сообщает The Independent, заявил глава Национального экономического совета США Кевин Хассет.

Ранее руководитель индийского Минфина Нирмала Ситхарама сообщила, что страна не намерена отказываться от закупок «чёрного золота» у России, несмотря на давление со стороны американского президента Дональда Трампа. По её словам, руководство Индии будет принимать решения, руководствуясь национальными интересами и необходимостью сдерживать расходы на импорт.

Министр обратила внимание, что нефть является дорогостоящей статьёй валютных расходов, и Нью-Дели будет выбирать поставщиков, исходя из экономической целесообразности.