Индия строго соблюдает все международные нормы при заключении сделок по покупке нефти, а обвинения в создании схемы для обхода санкций против России не имеют под собой оснований. Такое заявление сделал министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури в статье для издания The Hindu, комментируя высказывания о превращении страны в «прачечную» для российской нефти.

«Соблюдение Индией всех международных норм предотвратило катастрофический скачок цен на нефть в $200 за баррель. Некоторые критики утверждают, что Индия превратилась в «прачечную» для российской нефти. Это далеко от истины», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что статус четвёртого в мире экспортёра нефтепродуктов был достигнут страной десятилетия назад, задолго до начала украинского конфликта. Пури обратил внимание на то, что многие европейские государства, отказавшись от прямых поставок российского сырья, теперь импортируют топливо, произведённое на индийских нефтеперерабатывающих заводах. Он убеждён в том, что экспорт обеспечивает функционирование цепочек поставок. Объем экспорта и маржа нефтепереработки в целом остаются прежними, заключил глава Миннефти.