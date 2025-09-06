Моди не поедет на Генассамблею ООН
Hindustan Times: Моди не будет на Генассамблее ООН из-за проблем с США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Премьер-министр Индии Нарендра Моди неожиданно снял с повестки поездку на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорк. Как сообщает Hindustan Times, решение связано с заметным «похолоданием» между Нью-Дели и Вашингтоном.
Причиной стал недавний шаг американской администрации — введение штрафных тарифов на индийскую нефть, закупаемую у России. Этот жест вызвал напряжённость, из-за которой визит Моди в США теперь под вопросом.
На сессии Генассамблеи Индию, по предварительным данным, представит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, однако официального подтверждения из внешнеполитического ведомства пока нет.
Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп четыре раза пытался дозвониться до Нарендры Моди, но тот ни разу не поднял трубку. Индии не нравится глава Белого дома, поскольку он решил сблизиться с Пакистаном.