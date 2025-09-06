Моди не поедет на Генассамблею ООН

Премьер-министр Индии Нарендра Моди неожиданно снял с повестки поездку на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорк. Как сообщает Hindustan Times, решение связано с заметным «похолоданием» между Нью-Дели и Вашингтоном.

Причиной стал недавний шаг американской администрации — введение штрафных тарифов на индийскую нефть, закупаемую у России. Этот жест вызвал напряжённость, из-за которой визит Моди в США теперь под вопросом.

На сессии Генассамблеи Индию, по предварительным данным, представит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, однако официального подтверждения из внешнеполитического ведомства пока нет.