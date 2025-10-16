В МИД Индии ответили на слова Трампа о российской нефти

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что политика страны в сфере импорта энергоносителей определяется исключительно интересами индийских потребителей. Таким образом он прокомментировал прозвучавшие ранее утверждения президента США Дональда Трампа о готовности Дели прекратить закупки российской нефти.

«Индия является крупным импортером нефти и газа. Защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации является нашим постоянным приоритетом», — подчеркнул Джайсвал.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавил, что обеспечение стабильных цен и надёжных поставок является двойной целью энергетической политики, которая включает в себя диверсификацию источников в соответствии с рыночными условиями.

Касаясь сотрудничества с Соединёнными Штатами, дипломат отметил, что Индия на протяжении многих лет стремилась нарастить закупки энергии и в этой стране.