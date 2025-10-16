В МИД Индии ответили на слова Трампа о российской нефти
Рандхир Джайсвал. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /
Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что политика страны в сфере импорта энергоносителей определяется исключительно интересами индийских потребителей. Таким образом он прокомментировал прозвучавшие ранее утверждения президента США Дональда Трампа о готовности Дели прекратить закупки российской нефти.
«Индия является крупным импортером нефти и газа. Защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации является нашим постоянным приоритетом», — подчеркнул Джайсвал.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавил, что обеспечение стабильных цен и надёжных поставок является двойной целью энергетической политики, которая включает в себя диверсификацию источников в соответствии с рыночными условиями.
Касаясь сотрудничества с Соединёнными Штатами, дипломат отметил, что Индия на протяжении многих лет стремилась нарастить закупки энергии и в этой стране.
Ранее Дональд Трамп утверждал, что премьер-министр Нарендра Моди заверил его в процессе сворачивания импорта нефти из России, который, по словам американского политика, вскоре должен завершиться. По словам первого зампреда думского комитета по энергетике Игоря Ананских, Индия, сделав ставку на доступные российские энергоресурсы, не готова менять экономический курс ради временных союзников в лице Соединённых Штатов.
