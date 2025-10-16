Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 09:42

Кремль отреагировал на заявление Трампа по покупкам российской нефти

Песков: РФ ориентируется на официальные заявления Индии и Китая по нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maxim ibragimov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maxim ibragimov

Россия ориентируется на официальные заявления Индии и Китая по закупкам российской нефти. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Нью-Дели якобы готов отказаться от покупки энергоресурсов из РФ.

«Мы ориентируемся на официальные заявления, которые были от Министерства иностранных дел Индии, из Дели. И из Пекина также было заявление. Заявления эти всем доступны», — сказал Песков.

Сийярто уличил ЕС в сумасшествии из-за требования отказаться от российской нефти
Сийярто уличил ЕС в сумасшествии из-за требования отказаться от российской нефти
Напомним, Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в процессе сворачивания импорта нефти из России. Однако в МИД Индии позже подчеркнули, что политика страны в сфере импорта энергоносителей определяется исключительно интересами индийских потребителей. В свою очередь вице-премьер Александр Новак подтвердил высокий спрос на российские энергоресурсы в мире.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Дональд Трамп
  • Индия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar