Кремль отреагировал на заявление Трампа по покупкам российской нефти

Россия ориентируется на официальные заявления Индии и Китая по закупкам российской нефти. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Нью-Дели якобы готов отказаться от покупки энергоресурсов из РФ.

«Мы ориентируемся на официальные заявления, которые были от Министерства иностранных дел Индии, из Дели. И из Пекина также было заявление. Заявления эти всем доступны», — сказал Песков.