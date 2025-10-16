Кремль отреагировал на заявление Трампа по покупкам российской нефти
Песков: РФ ориентируется на официальные заявления Индии и Китая по нефти
Россия ориентируется на официальные заявления Индии и Китая по закупкам российской нефти. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Нью-Дели якобы готов отказаться от покупки энергоресурсов из РФ.
«Мы ориентируемся на официальные заявления, которые были от Министерства иностранных дел Индии, из Дели. И из Пекина также было заявление. Заявления эти всем доступны», — сказал Песков.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в процессе сворачивания импорта нефти из России. Однако в МИД Индии позже подчеркнули, что политика страны в сфере импорта энергоносителей определяется исключительно интересами индийских потребителей. В свою очередь вице-премьер Александр Новак подтвердил высокий спрос на российские энергоресурсы в мире.
