Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 01:24

«Цены вырастут на 40%»: Вучич рассказал, почему без России Сербия не выживет

Вучич: Сербия не знает, где взять столько газа, кроме как в России

Александр Вучич. Обложка © Life.ru

Александр Вучич. Обложка © Life.ru

Сербия оказалась в энергетическом тупике. Президент страны Александр Вучич признался, что без поставок из России обеспечить страну газом просто невозможно.

По его словам, даже если Белград построит новые соединительные газопроводы с Венгрией и Северной Македонией, это не решит главной проблемы – источника топлива.

«Наш трубопровод больше не работает в сторону Румынии, нужно строить новый интерконнектор. Но даже если всё это сделаем, мы всё равно не знаем, откуда взять столько газа, если не российского», – заявил Вучич в эфире агентства Танюг.

Сербский лидер подчеркнул, что на природном газе работают теплоэлектростанции в Панчево и Нови-Саде, от которых напрямую зависит экономика, промышленность и инвестиции в стране.

«Даже если удастся найти альтернативу, цена будет выше на 30-40 процентов», – добавил президент, пообещав гражданам, что власти продолжат искать пути разрешения кризиса.

В МИД России рассказали о совместной работе с Сербией по преодолению санкций США
В МИД России рассказали о совместной работе с Сербией по преодолению санкций США

Ранее Life.ru писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Белград поставила Сербии условие для вступления в ЕС – присоединиться к антироссийским санкциям. Она подчеркнула, что Брюссель хочет «рассчитывать на Сербию как на надёжного партнёра». В ответ Вучич заявил, что путь в Евросоюз остаётся приоритетом.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Александр Вучич
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar