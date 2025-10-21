«Цены вырастут на 40%»: Вучич рассказал, почему без России Сербия не выживет

Сербия оказалась в энергетическом тупике. Президент страны Александр Вучич признался, что без поставок из России обеспечить страну газом просто невозможно.

По его словам, даже если Белград построит новые соединительные газопроводы с Венгрией и Северной Македонией, это не решит главной проблемы – источника топлива.

«Наш трубопровод больше не работает в сторону Румынии, нужно строить новый интерконнектор. Но даже если всё это сделаем, мы всё равно не знаем, откуда взять столько газа, если не российского», – заявил Вучич в эфире агентства Танюг.

Сербский лидер подчеркнул, что на природном газе работают теплоэлектростанции в Панчево и Нови-Саде, от которых напрямую зависит экономика, промышленность и инвестиции в стране.

«Даже если удастся найти альтернативу, цена будет выше на 30-40 процентов», – добавил президент, пообещав гражданам, что власти продолжат искать пути разрешения кризиса.