Регион
22 октября, 19:03
6292

Сильный взрыв прогремел на окраине Челябинска

Обложка © Telegram / Минобороны России

Сильный взрыв прогремел на окраине Челябинска. Информации о пострадавших нет, сообщает SHOT.

Сильный взрыв прогремел на окраине Челябинска. Видео © SHOT

Местные жители рассказали, что около 15 минут назад услышали сильный взрыв в Ленинском районе Челябинска. По словам очевидцев, виден густой дым. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Прогремевший взрыв около воинской части в Ставрополе может быть диверсией
Прогремевший взрыв около воинской части в Ставрополе может быть диверсией

Ранее ставропольские правоохранители задержали предполагаемого исполнителя подрыва. По версии следствия, подозреваемый, предположительно, использовал детскую коляску для транспортировки взрывного устройства, которое затем было помещено в урну у остановки общественного транспорта. Напомним, в Ставрополе на троллейбусной остановке произошёл взрыв. Инцидент случился вблизи воинской части. Известно, что женщина получила осколочные ранения бедра и голени и была госпитализирована.

