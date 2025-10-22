Прогремевший взрыв около воинской части в Ставрополе может быть диверсией

Взрыв около военной части в Ставрополе рассматривается как возможная диверсия. Как сообщает SHOT, самодельное взрывное устройство было заложено в мусорную урну у остановки общественного транспорта.

Кадр с места взрыва. Фото © Telegram / SHOT

По словам очевидцев, прозвучало около семи взрывов. На месте происшествия находятся экстренные службы, сапёры и следователи. Власти пока не дали официальных комментариев.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе на троллейбусной остановке произошёл взрыв. Инцидент случился вблизи воинской части. Известно, что женщина получила осколочные ранения бедра и голени и была госпитализирована.