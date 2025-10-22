Сектор Газа
Подозреваемый во взрыве около воинской части в Ставрополе задержан

Ставропольские правоохранители задержали предполагаемого исполнителя подрыва. По версии следствия, он поместил самодельное взрывное устройство в урну у военной части. Сейчас с ним работают следователи.

Кадр с места взрыва. Фото © Telegram / SHOT

Кадр с места взрыва. Фото © Telegram / SHOT

Источник SHOT сообщает, что подозреваемый, предположительно, использовал детскую коляску для транспортировки взрывного устройства, которое затем было помещено в урну у остановки общественного транспорта. Обстоятельства, побудившие его к этому, а также характеристики взрывчатки, остаются предметом расследования. Важно отметить, что пострадавшая выжила, и её состояние стабильно, без угрозы для жизни.
Прогремевший взрыв около воинской части в Ставрополе может быть диверсией
Ранее сообщалось, что в Ставрополе на троллейбусной остановке произошёл взрыв. Инцидент случился вблизи воинской части. Известно, что женщина получила осколочные ранения бедра и голени и была госпитализирована.


Обложка © Telegram / SHOT

