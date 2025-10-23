Сектор Газа
Регион
22 октября, 21:14

На заводе в Копейске произошёл ещё один взрыв в очаге возгорания

Обложка © Life.ru

Губернатор региона Алексей Текслер предоставил информацию по инциденту на предприятии в Копейске. Данные о погибших уточняются. Пять пострадавших в тяжёлом состоянии доставлены в местные медучреждения. Врачи оказывают необходимую помощь при поддержке специалистов центра медицины катастроф, областных больниц и больниц Челябинска.

«Произошёл ещё один взрыв в очаге возгорания. Все необходимые силы и средства МЧС работают на месте», — написал Текслер в своём телеграм-канале.

Все пострадавшие и семьи погибших получат необходимую помощь, а правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего. Губернатор рассказал, что были зафиксированы случаи распространения недостоверной информации. Он попросил местных жителей доверять только официальным источникам.

В жилых домах микрорайона Чурилово выбило окна в квартирах во время взрыва

Напомним, в результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области погибли четыре человека. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается. Причиной взрыва на заводе могло стать нарушение техники безопасности. По предварительным данным, в момент инцидента на предприятии находились от 10 до 15 человек. В данный момент ведутся аварийно-спасательные мероприятия, на месте работают экстренные службы. Развернута работа штаба.

