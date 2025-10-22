Сектор Газа
22 октября, 19:47

В жилых домах микрорайона Чурилово выбило окна в квартирах во время взрыва

В жилых домах микрорайона Чурилово выбило окна в квартирах во время взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото © SHOT



Очевидцы сообщили, как минимум о трёх взрывах и вспышках в небе над Копейском, в одном из районов был замечен густой дым.

Прогремевший взрыв около воинской части в Ставрополе может быть диверсией
Прогремевший взрыв около воинской части в Ставрополе может быть диверсией

Ранее на окраине Челябинска прогремел сильный взрыв. По словам очевидцев, виден густой дым. По данным губернатора региона Алексея Текслера, на предприятии в Копейске Челябинской области произошёл взрыв, в результате происшествия есть жертвы. К ликвидации последствий привлечены все оперативные службы, развернута работа штаба.



Обложка © SHOT

