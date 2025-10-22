Названа возможная причина взрыва на заводе в Копейске

Причиной взрыва на заводе в Копейске Челябинской области могло стать нарушение техники безопасности. Об этом сообщает SHOT.

Напомним, ранее глава региона Алексей Текслер сообщил о взрыве на одном из предприятий в Копейске. По его словам, в результате происшествия есть погибшие. К устранению последствий привлечены все оперативные службы, развёрнута работа штаба.

К настоящему времени известно о четырёх погибших. По предварительным данным, в момент инцидента на предприятии находились от 10 до 15 человек. В данный момент ведутся аварийно-спасательные мероприятия, на месте работают экстренные службы.