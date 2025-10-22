Названа возможная причина взрыва на заводе в Копейске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack
Причиной взрыва на заводе в Копейске Челябинской области могло стать нарушение техники безопасности. Об этом сообщает SHOT.
Причиной взрыва на заводе в Копейске Челябинской области могло стать нарушение техники безопасности.
Напомним, ранее глава региона Алексей Текслер сообщил о взрыве на одном из предприятий в Копейске. По его словам, в результате происшествия есть погибшие. К устранению последствий привлечены все оперативные службы, развёрнута работа штаба.
К настоящему времени известно о четырёх погибших. По предварительным данным, в момент инцидента на предприятии находились от 10 до 15 человек. В данный момент ведутся аварийно-спасательные мероприятия, на месте работают экстренные службы.
Напомним, ранее сильный взрыв прогремел на окраине Челябинска. Местные жители рассказали, что слышали сильный взрыв в Ленинском районе города. По словам очевидцев, виден густой дым. Тем временем, в Ставрополе на троллейбусной остановке произошёл взрыв. Инцидент случился вблизи воинской части. Известно, что женщина получила осколочные ранения бедра и голени и была госпитализирована. Ставропольские правоохранители задержали предполагаемого исполнителя подрыва.
