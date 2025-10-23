Власти Челябинской области подтвердили гибель 12 человек при взрыве в Копейске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил гибель 12 человек при взрыве на заводе в Копейске. В настоящее время уточняется местонахождение ещё 10 сотрудников предприятия.
«Число погибших увеличилось до 12 человек. Уточняется местонахождение ещё 10 сотрудников предприятия», — написал он в Telegram-канале.
Поиски пропавших продолжаются. В Копейском городском округе объявлена чрезвычайная ситуация.
Взрыв на предприятии в Копейске прогремел вечером 22 октября. Людям оказывается вся необходимая помощь, угрозы городу нет. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась. В районе Копейска введён режим ЧС, а 24 октября объявлен в городе днём траура после трагедии.
