Власти Челябинской области подтвердили гибель 12 человек при взрыве в Копейске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил гибель 12 человек при взрыве на заводе в Копейске. В настоящее время уточняется местонахождение ещё 10 сотрудников предприятия.

«Число погибших увеличилось до 12 человек. Уточняется местонахождение ещё 10 сотрудников предприятия», — написал он в Telegram-канале.

Поиски пропавших продолжаются. В Копейском городском округе объявлена чрезвычайная ситуация.