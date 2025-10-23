Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 13:36

Власти Челябинской области подтвердили гибель 12 человек при взрыве в Копейске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил гибель 12 человек при взрыве на заводе в Копейске. В настоящее время уточняется местонахождение ещё 10 сотрудников предприятия.

«Число погибших увеличилось до 12 человек. Уточняется местонахождение ещё 10 сотрудников предприятия», — написал он в Telegram-канале.

Поиски пропавших продолжаются. В Копейском городском округе объявлена чрезвычайная ситуация.

В Копейске число пострадавших при взрыве на предприятии достигло 19
В Копейске число пострадавших при взрыве на предприятии достигло 19

Взрыв на предприятии в Копейске прогремел вечером 22 октября. Людям оказывается вся необходимая помощь, угрозы городу нет. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась. В районе Копейска введён режим ЧС, а 24 октября объявлен в городе днём траура после трагедии.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar