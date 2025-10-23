В Копейске число пострадавших при взрыве на предприятии достигло 19
Число пострадавших в Челябинской области в результате взрыва на предприятии города Копейска выросло до 19 человек. В больницу в тяжёлом состоянии всего попали пять человек, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
«Как сообщал ранее, 5 человек госпитализированы в тяжёлом состоянии. 2 переведены в ожоговое отделение ГКБ 6 Челябинска, ещё двое 2 — в областную больницу. Планируется перевод ещё одной пострадавшей в областную больницу после стабилизации состояния», — написал глава.
Амбулаторное лечение сейчас проходят 14 человек, четверо из них были осмотрела прямо на месте происшествия. Ещё девять граждан обратились в травмпункт городской больницы с травмами лёгкой и средней степени тяжести, госпитализация не потребовалась.
Напомним, взрыв на предприятии в Копейске прогремел вечером 22 октября, в результате погибло 10 человек. Людям оказывается вся необходимая помощь, угрозы городу нет. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась. В районе Копейска, введён режим ЧС, а 24 октября объявлен в городе днём траура после трагедии.
