Регион
23 октября, 09:15

В Копейске число пострадавших при взрыве на предприятии достигло 19

Обложка © Life.ru

Число пострадавших в Челябинской области в результате взрыва на предприятии города Копейска выросло до 19 человек. В больницу в тяжёлом состоянии всего попали пять человек, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Как сообщал ранее, 5 человек госпитализированы в тяжёлом состоянии. 2 переведены в ожоговое отделение ГКБ 6 Челябинска, ещё двое 2 — в областную больницу. Планируется перевод ещё одной пострадавшей в областную больницу после стабилизации состояния», — написал глава.

Амбулаторное лечение сейчас проходят 14 человек, четверо из них были осмотрела прямо на месте происшествия. Ещё девять граждан обратились в травмпункт городской больницы с травмами лёгкой и средней степени тяжести, госпитализация не потребовалась.

Полпред Жога исключил угрозу для людей после взрыва на заводе в Копейске

Напомним, взрыв на предприятии в Копейске прогремел вечером 22 октября, в результате погибло 10 человек. Людям оказывается вся необходимая помощь, угрозы городу нет. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась. В районе Копейска, введён режим ЧС, а 24 октября объявлен в городе днём траура после трагедии.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

