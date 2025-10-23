Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 08:15

Полпред Жога исключил угрозу для людей после взрыва на заводе в Копейске

Артём Жога. Обложка © Telegram / ЖОГА

Артём Жога. Обложка © Telegram / ЖОГА

Никаких угроз для жителей Копейска и Челябинска после ночного взрыва на предприятии нет. Об этом в своём Telegram-канале написал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Сейчас на месте инцидента идёт поисково-спасательная операция, работают правоохранительные органы. Специалисты также устанавливают причины произошедшего. Жога уже провёл заседание оперативного штаба совместно с губернатором Алексеем Текслером.

«Держу ситуацию на личном контроле», — написал полномочный представитель президента, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибших.

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва завода в Копейске
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва завода в Копейске

Напомним, сегодня ночью на предприятии в Копейске произошёл взрыв, в результате которого есть жертвы и пострадавшие. Медики уже оказывают необходимую помощь, угрозы для города нет. Информация о попадании беспилотного летательного аппарата не подтвердилась. На данный момент официально подтверждена гибель десяти человек. 24 октября в Копейском городском округе объявлен день траура.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar