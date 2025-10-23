Полпред Жога исключил угрозу для людей после взрыва на заводе в Копейске

Никаких угроз для жителей Копейска и Челябинска после ночного взрыва на предприятии нет. Об этом в своём Telegram-канале написал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Сейчас на месте инцидента идёт поисково-спасательная операция, работают правоохранительные органы. Специалисты также устанавливают причины произошедшего. Жога уже провёл заседание оперативного штаба совместно с губернатором Алексеем Текслером.

«Держу ситуацию на личном контроле», — написал полномочный представитель президента, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибших.