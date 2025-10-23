Полпред Жога исключил угрозу для людей после взрыва на заводе в Копейске
Артём Жога. Обложка © Telegram / ЖОГА
Никаких угроз для жителей Копейска и Челябинска после ночного взрыва на предприятии нет. Об этом в своём Telegram-канале написал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.
Сейчас на месте инцидента идёт поисково-спасательная операция, работают правоохранительные органы. Специалисты также устанавливают причины произошедшего. Жога уже провёл заседание оперативного штаба совместно с губернатором Алексеем Текслером.
«Держу ситуацию на личном контроле», — написал полномочный представитель президента, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, сегодня ночью на предприятии в Копейске произошёл взрыв, в результате которого есть жертвы и пострадавшие. Медики уже оказывают необходимую помощь, угрозы для города нет. Информация о попадании беспилотного летательного аппарата не подтвердилась. На данный момент официально подтверждена гибель десяти человек. 24 октября в Копейском городском округе объявлен день траура.
