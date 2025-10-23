СК возбудил уголовное дело по факту взрыва завода в Копейске
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Следственный комитет Российской Федерации принял решение о возбуждении уголовного дела в связи со взрывом, произошедшим на предприятии в Копейске, который привел к гибели десяти человек. Как уточнили в пресс-службе СК РФ, дело возбуждено по факту несоблюдения норм безопасности.
Согласно информации, распространенной ведомством, было установлено, что действия или бездействие на предприятии подпадают под признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 Уголовного кодекса РФ. В ведомстве подчеркнули, что данная статья касается нарушения требований промышленной безопасности опасных объектов, результатом которого по неосторожности стала смерть двух и более граждан.
Напомним, взрыв на предприятии в Копейске прогремел сегодня ночью, в результате ЧП есть погибшие и раненые. Людям оказывается вся необходимая помощь, угрозы городу нет. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась. На данный момент официально подтверждена гибель 10 человек. В Копейске ввели режим ЧС.
