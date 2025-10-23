СК возбудил уголовное дело по факту взрыва завода в Копейске

Следственный комитет Российской Федерации принял решение о возбуждении уголовного дела в связи со взрывом, произошедшим на предприятии в Копейске, который привел к гибели десяти человек. Как уточнили в пресс-службе СК РФ, дело возбуждено по факту несоблюдения норм безопасности.

Согласно информации, распространенной ведомством, было установлено, что действия или бездействие на предприятии подпадают под признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 Уголовного кодекса РФ. В ведомстве подчеркнули, что данная статья касается нарушения требований промышленной безопасности опасных объектов, результатом которого по неосторожности стала смерть двух и более граждан.