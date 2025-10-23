Режим муниципальной ЧС введён в районе Копейска после взрыва на заводе

В районе Копейска, где ночь произошёл крупный взрыв на предприятии, введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На месте происшествия продолжают работать специалисты экстренных служб, сообщил глава Челябинской области Алексей Текслер.

«В Копейском городском округе введён режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии. Хочу еще раз подчеркнуть — об атаке БПЛА речь не идёт», — написал глава региона в телеграм-канале.