Пожар произошёл на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА

Губернатор Павел Малков проинформировал, что причиной возгорания на одном из местных предприятий в Рязанской области стало падение обломков БПЛА. Об этом он написал в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что пострадавших удалось избежать, и теперь специалисты определяют размер нанесённого материального урона. Это произошло на фоне официальных заявлений Минобороны РФ, согласно которым за прошедшую ночь над регионом было зафиксировано и сбито четырнадцать беспилотников. В своём сообщении губернатор добавил, что экстренные службы уже приступили к работе на месте инцидента.

Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 139 беспилотников Вооружённых сил Украины над регионами России. Наибольшее количество дронов — 56 — сбили над Белгородской областью. 22 беспилотных летательных аппарата самолётного типа ликвидировали над Брянской областью, 21 — над Воронежской областью. 14 БПЛА уничтожили над Рязанской областью, 13 — над Ростовской областью, четыре — над территорией Республики Крым.