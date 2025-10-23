За ночь расчёты ПВО сбили 139 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 139 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 56 — сбили над Белгородской областью. 22 беспилотных летательных аппарата самолётного типа ликвидировали над Брянской областью, 21 — над Воронежской областью.

14 БПЛА уничтожили над Рязанской областью, 13 — над Ростовской областью, четыре — над территорией Республики Крым. По два беспилотника перехватили над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями. Ещё один дрон сбили над Курской областью.

Ранее российские военные нанесли удар по значительному подразделению украинских войск в подконтрольной Вооружённым силам Украины части Херсонской области, где боевиками готовилась атака. По информации координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, удар пришёлся по району Камышан, где находились от 200 до 250 бойцов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр.