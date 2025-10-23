Подполье: Удар ВС РФ накрыл 200 боевиков ВСУ, готовивших атаку через Днепр
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals
Российские военные нанесли удар по значительному подразделению украинских войск в подконтрольной Вооружённым силам Украины (ВСУ) части Херсонской области, где боевиками готовилась атака. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, пишет РИА «Новости».
По информации Лебедева, удар пришёлся по району Камышан, где находились от 200 до 250 бойцов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр.
«Херсон, Камышаны прилет КАБов. Накрыли большое подразделение ВСУ. 200-250 бойцов примерно. Кто погиб, ранен, разбежались по кустам — будем знать утром. Планировали атаку через Днепр», — заявил он.
Ранее сообщалось, что при освобождении Воскресенки в ДНР российский военнослужащий с позывным Сурик в течение семи дней в одиночку держал оборону в окружении украинских войск. Группа Сурика попала в засаду, в результате чего отряд разделился, а сам он оказался в полном окружении без связи с основными силами. Сурик занял позицию в полуразрушенном доме, где обнаружил запас воды и продовольствия. Несмотря на трудности, он продолжал верить, что товарищи ищут его. Спустя неделю российским штурмовикам удалось прорвать кольцо окружения и организовать операцию по спасению бойца.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.