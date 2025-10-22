Испытание на прочность: Российский штурмовик неделю в одиночку держал оборону в окружении ВСУ

Российский военнослужащий с позывным Сурик в течение семи дней в одиночку держал оборону в окружении украинских войск при освобождении Воскресенки в ДНР. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на воспоминания самого бойца.

По данным издания, группа Сурика попала в засаду, в результате чего отряд разделился, а сам он оказался в полном окружении без связи с основными силами. Военнослужащий занял оборону в полуразрушенном доме, где обнаружил три бутылки воды и ограниченный запас продовольствия. Со слов Сурика, он продолжал верить, что товарищи ищут его, что давало силы продолжать сопротивление.

«Несмотря на отсутствие связи, продолжал верить, что мои товарищи ищут меня. Это давало силы продолжать борьбу. Каждый день, проведённый в окружении, требовал максимальной концентрации и предельной мобилизации всех ресурсов. После семи дней, когда надежда начала угасать, услышал долгожданные голоса товарищей», — вспомнил Сурик.

Группе российских штурмовиков удалось прорвать кольцо окружения и организовать операцию по спасению бойца. Операция по освобождению Воскресенска в целом продолжалась две недели.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий в течение полутора месяцев в одиночку удерживал захваченный блиндаж в тылу противника. За это время он уничтожил 25 боевиков ВСУ и ранил ещё 13. В начале штурма герой действовал вместе с напарником, который погиб от прямого попадания миномётного снаряда.