Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 18:43

Испытание на прочность: Российский штурмовик неделю в одиночку держал оборону в окружении ВСУ

Штурмовик ВС России неделю в одиночку держал оборону в окружении противника

Обложка © ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Российский военнослужащий с позывным Сурик в течение семи дней в одиночку держал оборону в окружении украинских войск при освобождении Воскресенки в ДНР. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на воспоминания самого бойца.

По данным издания, группа Сурика попала в засаду, в результате чего отряд разделился, а сам он оказался в полном окружении без связи с основными силами. Военнослужащий занял оборону в полуразрушенном доме, где обнаружил три бутылки воды и ограниченный запас продовольствия. Со слов Сурика, он продолжал верить, что товарищи ищут его, что давало силы продолжать сопротивление.

«Несмотря на отсутствие связи, продолжал верить, что мои товарищи ищут меня. Это давало силы продолжать борьбу. Каждый день, проведённый в окружении, требовал максимальной концентрации и предельной мобилизации всех ресурсов. После семи дней, когда надежда начала угасать, услышал долгожданные голоса товарищей», — вспомнил Сурик.

Группе российских штурмовиков удалось прорвать кольцо окружения и организовать операцию по спасению бойца. Операция по освобождению Воскресенска в целом продолжалась две недели.

Боец СВО 12 дней нёс тело сослуживца, выполняя обещание, данное его матери
Боец СВО 12 дней нёс тело сослуживца, выполняя обещание, данное его матери

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий в течение полутора месяцев в одиночку удерживал захваченный блиндаж в тылу противника. За это время он уничтожил 25 боевиков ВСУ и ранил ещё 13. В начале штурма герой действовал вместе с напарником, который погиб от прямого попадания миномётного снаряда.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar