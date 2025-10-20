Сектор Газа
Боец СВО 12 дней нёс тело сослуживца, выполняя обещание, данное его матери

Обложка © ArtMari

Российский боец вышел из окружения в зоне СВО и 12 дней нёс на себе тело погибшего сослуживца, выполняя обещание, данное его матери. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Выжившего бойца называют чеченцем, а погибшего — татарином. Они воевали вместе больше года, и однажды чеченец дал обещание матери сослуживца.

«Если моего сына убьют, хотя бы его берцы пришли мне домой», — рассказал о просьбе женщины боец, чью историю передаёт канал. — «Я двенадцатый день волоку на себе тело моего друга, я должен донести, его дома ждёт мама».

Чем закончилась эта история, не уточняется.

Жительница Приамурья вернула сына из зоны СВО после гибели его брата

А ранее Life.ru рассказывал про бойца с позывным Джаконда, который накрыл собой гранату и тем самым спас сослуживцев. Джаконда получил крайне серьёзные ранения, некоторых бойцов задело осколками. Несмотря на это, группе удалось прорваться из окружения и вовремя передать тяжелораненого товарища медикам. Сейчас военные бригады, которым Джаконда спас жизни, ищут его.

Больше новостей о специальной военной операциичитайте в разделе «СВО» на Life.ru.

