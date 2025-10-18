Военнослужащие 136-й мотострелковой бригады ВС РФ разыскивают бойца с позывным Джаконда, совершившего подвиг в 2023 году. Как рассказал RT командир группы из Дагестана с позывным Азик, в ходе боя под Макаровкой в ДНР их подразделение из восьми человек оказалось в окружении значительно превосходящих сил противника.

Азик отметил, что ситуация сложилась критическая — бой вёлся из окопа. Первую гранату, брошенную боевиками ВСУ, командиру удалось отбросить, однако вторая упала рядом с Джакондой. Он, не раздумывая, сел на гранату, приказав остальным немедленно лечь.

Самоотверженный поступок бойца спас жизни его сослуживцам. Сам Джаконда получил крайне серьёзные ранения, некоторых бойцов задело осколками. Несмотря на это, группе удалось прорваться из окружения и вовремя передать тяжелораненого товарища медикам, которые впоследствии спасли ему жизнь. Командир отметил, что на протяжении нескольких месяцев после случившегося они поддерживали связь, однако затем на фронте были утрачены телефоны.

«Знаем только, что он из Краснодарского края, зовут его Женька. Мы обязаны ему жизнью. Человек остался инвалидом, мы воюем теперь и за себя, и за него», — подчеркнул Азик.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал бойцов СВО и военных журналистов героями, объединёнными общими убеждениями. Российский лидер подчеркнул, что как бойцы с линии соприкосновения, так и корреспонденты, освещающие их работу, демонстрируют подлинное мужество и героизм.