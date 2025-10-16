«Мало убить, надо ещё и повалить»: В чём секрет русских солдат и что говорили о наших воинах враги

История России — это история народа, который раз за разом выдерживал натиск сильнейших армий мира и выходил из сражений либо победителем, либо с уважением врага. Русский солдат всегда был больше чем просто человек с оружием. Он — воплощение упорства, выносливости и внутренней силы, которая не поддаётся логике противников.

Ни климат, ни расстояния, ни численное превосходство врага не могли сломить этих воинов. Их стойкость поражала даже самых закалённых полководцев Европы и Азии. Посмотрим, как в разные эпохи иностранцы описывали встречи с русскими и почему сражения с ними оборачивались дорого даже для самых сильных армий.

Битва при Цорндорфе

Фото © Wikipedia / А. Коцебу

1758 год, Семилетняя война. Прусский король Фридрих Великий столкнулся с русской армией под Цорндорфом. Это сражение стало одним из самых кровавых того времени. Впечатлённый ожесточённостью боёв, Фридрих произнёс ставшую исторической фразу: «Русского солдата мало убить, его надо ещё и повалить».

Эта фраза стала символом феноменальной живучести русских бойцов. Даже тяжело раненные, они продолжали сражаться. Их нельзя было деморализовать — они не сдавались, даже если исход был неясен. Это не слепая ярость, а упрямое внутреннее решение: стоять до конца. Именно это упрямство сломило уверенность пруссаков и превратило битву в одну из самых кровавых в Семилетней войне.

Война с Наполеоном

Война с Наполеоном: почему он не смог победить и что сказал про русских воинов? Фото © Wikipedia / Я. Суходольский

Французская армия привыкла побеждать быстрыми и блестящими кампаниями. Но в России Наполеон столкнулся с иным типом противника. Генерал Рапп вспоминал: «Пехота, кавалерия с ожесточением бросались друг на друга в атаку из одного конца боевой линии в другой. Мне ещё ни разу не приходилось видеть такой резни». Капитан Франсуа добавлял: «Я участвовал не в одной кампании, но никогда ещё не участвовал в таком кровопролитном деле и с такими выносливыми солдатами, как русские».

Их слова показывают два ключевых качества русских бойцов: физическую и моральную выносливость и способность сражаться с нечеловеческим ожесточением, когда дело касается родной земли. Русская армия не пасовала перед численным или техническим превосходством. Она шла в бой, словно каждый солдат нес на себе личную миссию защитить дом.

Русско-японская война

Чем русские солдаты отличались от других в мире? Фото © Wikipedia / Фредерик де Ханен

Мужество русских проявлялось не только на поле боя, но и в одиночных историях. Рядовой Василий Рябов, попав в плен к японцам, выдержал допрос, не выдал секретов и достойно встретил смерть. Японцы отправили русскому командованию письмо, в котором признали его подвиг: «Наша армия не может не высказать наших искренних пожеланий уважаемой армии, чтобы последняя воспитывала побольше таких истинно прекрасных, достойных полного уважения воинов».

Этот эпизод отражает честь и верность присяге, которые для русских солдат были не абстракцией, а внутренним законом. Даже один воин мог олицетворять дух всей армии.

Крымская война

Какими качествами обладали русские солдаты, что их так боялись? Фото © Wikipedia / Поль-Александр Проте

Французский офицер Шарль Боше писал о Севастополе: «Русские значительно превосходят нас. Мы слишком пренебрегали их силами... Город, снабжённый восемьюстами стволами орудий, ... с пятьюдесятью тысячами неустрашимых защитников... невозможно взять так легко... Русские, это следует признать, ведут прекрасную оборону. С ними операция осады — нелёгкое дело».

Здесь проявилось ещё одно качество — способность к длительной обороне. Защитники Севастополя почти год сдерживали многократно превосходящие силы. Это не только дисциплина, но и терпение, готовность жить в тяжёлых условиях и не терять дух.

Первая мировая война

Как русских солдат описывали солдаты вражеских армий? Фото © Wikipedia

Генерал Максимилиан фон Позек вспоминал: «Русская кавалерия была достойным противником. Личный состав был великолепен… Русская кавалерия никогда не уклонялась от боя верхом и в пешем строю. Русские часто шли в атаку на наши пулемёты и артиллерию, даже когда их атака была обречена на поражение. Они не обращали внимания ни на силу нашего огня, ни на свои потери».

Эти слова показывают редкое отсутствие страха перед превосходящим врагом. Русские не отступали даже там, где атака казалась безумием. Для них смерть в бою не была поражением — это была цена за долг.

Вторая мировая война

Что немцы говорили о русских солдатах во Вторую мировую войну? Фото © Wikipedia

Немецкий генерал-фельдмаршал Людвиг фон Клейст писал о русских солдатах следующее: «Русские с самого начала показали себя как первоклассные воины, и наши успехи в первые месяцы войны объяснялись просто лучшей подготовкой. Обретя боевой опыт, они стали первоклассными солдатами. Они сражались с исключительным упорством, имели поразительную выносливость».

Отто Скорцени, немецкий диверсант австрийского происхождения, оберштурмбаннфюрер СС, добавлял: «Стратегия войны у Рейха была лучше, наши генералы обладали более сильным воображением. Однако, начиная с рядового солдата и до командира роты, русские были равны нам — мужественные, находчивые, одарённые маскировщики. Они ожесточённо сопротивлялись и всегда были готовы пожертвовать своей жизнью… Русские офицеры, от командира дивизии и ниже, были моложе и решительнее наших». Советские войска не только проявляли стойкость, но и быстро учились, адаптировались к новым условиям и вели гибкую тактику, не уступая по изобретательности лучшим офицерам Европы.