Чудо-трава: 5 невероятных фактов об укропе — самом важном растении наших предков

Сейчас укроп — это всего лишь ароматная приправа. Его добавляют в супы для придания их вкусу богатства оттенков. Куриный или грибной бульон, например, без этой ароматной пряности гораздо «скучнее». Малосольный укроп — отличный вариант для длительного хранения зелени зимой. Но раньше эта пряность имела гораздо более важное значение. А родственники укропа вас шокируют. Рассказываем факты об укропе в материале.

Опасный родственник укропа

Ботанически укроп принадлежит к тому же семейству, что и растение, которое стало кошмаром современной Евразии. Фото © Wikipedia / Sam Thomas

Укроп — близкий родственник одного из самых опасных растений современности. Он принадлежит к семейству зонтичных. Это семейство включает в себя много видов, и среди них — борщевик Сосновского. Тот самый злобный «зонтик», который оставляет на теле ожоги, если его сок подвергнется воздействию солнечного света. «Борщей» в природе более 150 видов, большинство не очень опасны, из них можно даже суп варить. Но борщевик Сосновского — другое дело. Его создали в СССР как силосное растение, а потом оказалось, что это смертоносный сорняк, который даже внесли в «Чёрную книгу флоры Средней России». При этом некоторые животные умудряются им питаться, например лоси, серны и туры.

В Средневековье укроп был «лучшим другом» врача

Укроп заменял спирты, хлоргексидин, перекись водорода и прочие дезинфицирующие составы. Фото © «Шедеврум»

Когда-то давно, в Средние века, даже в самые развитые периоды, люди предпочитали пить эль вместо чистой воды, потому что чистой воды просто не было. А та вода, что была доступна, легко могла отравить или заразить вас. Антибиотиков, спиртовых салфеток, хлоргексидина и прочих достижений современной медицины тогда тоже не было. Зато был укроп. Врачи готовили отвары из его семян и обрабатывали данными отварами как хирургические инструменты, так и повязки. Укроп это, конечно, не медицинский спирт, но он делал свою работу — убивал часть микробов.

Укроп был важен для кавалеров Викторианской эпохи

В Викторианскую эпоху укроп использовали как декоративное растение. Он был важным символом. Фото © «Шедеврум»

Все 63 года, что Англией правила королева Виктория, развивался так называемый язык цветов. Кавалеры составляли для дам букеты. И в зависимости от состава у них был разный смысл. Каждое растение символизировало что-то своё. Укроп не был исключением. По доброй средневековой памяти укроп в букете был символом защиты от зла. Его добавляли только тогда, когда очень о ком-то заботились.

Укроп был валютой

Тысячу лет назад можно было расплатиться с трактирщиком укропом. Гораздо удобнее, чем «капуста».

Возвращаемся в Средневековье. Тогда семена укропа были на вес золота, потому что использовались в медицине. В буквальном смысле! Укроп мог заменить собой обычные деньги. Высокие Средние века — это время закрепощения крестьян. Те должны были платить налоги своим феодалам и ещё отдавать десятую часть дохода церкви. Если с деньгами было туго, но везде рос укроп, вы были «на коне». Потому что могли расплатиться и со сборщиком налогов, и с церковью именно этой чудо-травой.

Европейские колонисты не выжили бы в Америке без укропа

Добрые традиции Средневековья прижились и среди американских колонистов Нового времени. Они тоже любили укроп. Фото © «Шедеврум»

Если бы не укроп, США бы не существовало, потому что все английские и голландские колонисты просто умерли бы. Цивилизации Южной Америки можно было легко «выкосить», заразив европейскими болезнями. На Севере условия были жёстче. Поэтому колонисты всегда брали с собой семена укропа, чтобы делать из них целебные отвары. К моменту заселения Америки спирт уже существовал, так что дезинфицировать раны можно было им. Но и отвары семян укропа защищали, например от дизентерии.