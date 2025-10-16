Сектор Газа
16 октября, 13:39

«Несимпатична»: Лариса Лужина осудила Барбару Брыльску за отказ от русского языка

Лариса Лужина и Барбара Брыльска. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Sergii Kharchenko

Актриса Барбара Брыльска, известная по роли в культовой ленте «Ирония судьбы», решила отказаться от использования русского языка. Предполагается, что такое решение связано со страхом артистки перед общением с прессой из-за неумения контролировать произнесённые слова.

Народная артистка России Лариса Лужина, комментируя данную ситуацию, отметила, что, в целом, не очень хочет говорить о коллеге.

«Отказалась [от русского языка] – и отказалась. Не хочет признавать язык – пусть не признаёт. Всем всё равно. Пусть говорит на своём польском. Она мне была несимпатична, когда ещё снималась в «Иронии судьбы», подчеркнула артистка в беседе с «Абзацем».

Лужина дополнила, что у неё сложилось определённое впечатление о коллеге по сценической деятельности. Даже в «Иронии судьбы» Брыльска не убедила Лужину, в связи с чем та не прониклась игрой польской исполнительницы от слова совсем.

О польской актрисе из «Иронии судьбы» ранее нелестно отзывалась и Валентина Талызина. За несколько дней до смерти артистка рассказала, что их встреча на съёмках была единственной, и отношения между ними были далеки от дружеских.

Дарья Нарыкова
