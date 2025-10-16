5 жутких тайн Раисы Горбачёвой, о которых в СССР боялись говорить вслух

Раиса Горбачёва стала первой и последней настоящей «первой леди» Советского Союза. Она не пряталась за спиной мужа, не изображала скромную домохозяйку и не вязала носки на даче. Яркая, образованная, свободно говорящая по-английски — она казалась слишком западной для советской элиты и слишком публичной для народа. Её путь от дочери репрессированного до главной женщины страны был полон драм, которые тщательно скрывали от общественности. Мы собрали пять историй из жизни Раисы Максимовны, которые в СССР предпочитали не афишировать.

Первая любовь и унизительный отказ

Скандалы Раисы Горбачёвой, о которых молчали в СССР. Фото © РИА Новости / Юрий Абрамочкин

До встречи с Михаилом Горбачёвым Раиса встречалась с однокурсником по фамилии Зарецкий. Молодой человек был сыном начальника Прибалтийской железной дороги, то есть из той самой советской элиты, которая формально не существовала в бесклассовом обществе. Всё шло к свадьбе, пока мать жениха не поставила точку в этих отношениях. «Девушка из простой семьи не наш уровень», заявила она сыну. И тот послушался. Представьте, каково было Раисе услышать такое в стране победившего равенства! Эта история разрушала один из главных советских мифов о том, что в СССР нет классового разделения. Поэтому о первой любви Раисы Максимовны не писали ни слова. После этого удара она осталась одна в Москве, и именно тогда рядом оказался Миша Горбачёв — студент-юрист из Ставрополья, готовый носить ей апельсины в больницу и терпеливо добиваться её расположения. Спустя полгода упорных ухаживаний Раиса согласилась стать его женой. Интересно, вспоминала ли она потом того самого Зарецкого, когда стала первой леди страны?

Сорок лет войны со свекровью

Мать Михаила Горбачёва, Мария Пантелеевна, была полной противоположностью невестке. Крестьянка, неграмотная, с мозолями на руках и прямолинейным характером — она встретила образованную городскую девушку с нескрываемой холодностью. В глазах свекрови Раиса была чопорной выскочкой с замашками, которая увела её сына в чужой мир. Конфликт только усиливался с годами. Когда Горбачёвы перебрались в Москву и достигли вершин власти, Мария Пантелеевна наотрез отказалась переезжать к ним или даже лечиться в столице. Она предпочла остаться с младшим сыном, продав дом каким-то сомнительным людям и живя практически в бедности. Свекровь избегала встреч с Раисой до последнего. На момент смерти Марии Пантелеевны в 1995 году женщины так и не помирились. Сорок лет холодной войны внутри одной семьи! Советская пропаганда, конечно, об этом молчала. Семья генсека должна была быть образцовой, а не разрываться от внутренних противоречий. Но правда в том, что даже на вершине власти Раиса не смогла найти общий язык с простой крестьянкой, которая родила и вырастила её мужа.

Трагедия с первенцем, о которой не говорили вслух

Трагедии в жизни Раисы Горбачёвой, о которых не говорили. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян, Александр Чумичев

Через год после свадьбы Раиса забеременела. Супруги уже выбрали имя для сына — Сергей, в честь отца Михаила. Но здоровье подвело. Перенесённая в детстве ангина, хронический ревматизм, больное сердце — всё это создавало смертельную угрозу при беременности. Врачи сказали прямо: роды могут убить мать. Выбор был ужасным, но единственным. Пришлось делать аборт. В воспоминаниях Михаила Горбачёва об этом сказано скупо и сухо: «Нам сказали, что это был мальчик». Представьте, какой болью для обоих стало это решение! После переезда в Ставрополь с его более мягким климатом Раиса почувствовала себя лучше, и в 1957 году у пары родилась дочь Ирина. Но о погибшем первенце они практически не говорили. Официальные биографии эту трагедию полностью игнорировали. Советским лидерам полагалось иметь крепкое здоровье и образцовые семьи. Болезни и страдания считались признаком слабости, даже если человек в них не виноват. Поэтому историю с абортом похоронили в семейных архивах, а широкая публика о ней узнала только много лет спустя.

Холодная война первых леди: битва Раисы и Нэнси

Раиса Горбачёва свободно владела английским, читала в оригинале Сноу, Грина и Моэма, могла поддержать разговор о литературе и искусстве. Когда в 1985 году в Женеве состоялся первый саммит Горбачёв – Рейган, первые леди двух сверхдержав встретились лицом к лицу. И возненавидели друг друга с первого взгляда! Нэнси Рейган была типичной американской домохозяйкой при муже, старательно изображающей скромность и преданность. Светскость и культура Раисы её просто взбесили. Американка называла советскую первую леди «болтливой марксисткой». Раиса же считала Нэнси глупой и ограниченной. Западные СМИ с восторгом раздували скандал, окрестив их отношения «холодной войной первых леди». Журналисты устроили настоящую «битву туалетов», сравнивая наряды, причёски и манеры обеих женщин. Эмоциональная нагрузка, вечный страх за политическую судьбу мужей, чьи кресла постоянно шатались, только усиливали напряжение между ними. Интересно, что с Барбарой Буш, женой следующего президента США, у Раисы сложились совсем другие отношения. Они вместе открывали скульптуры и обсуждали проблему детской беспризорности. В СССР, конечно, все эти дипломатические войны официально игнорировались. Престиж страны был важнее личных симпатий и антипатий.

Что пережила Раиса Горбачёва во время августовского путча. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин и Владимир Завьялов

В августе 1991 года во время путча Раиса оказалась в изоляции вместе с мужем на даче в Форосе. То, что она пережила там, стало настоящим кошмаром. Полностью отключили все средства связи, включая телефон и спецсвязь «ядерного чемоданчика». Охрана, которой они доверяли годами, перешла на сторону путчистов. Раисе пришлось отказаться от еды из рук охранников, потому что появился вполне реальный страх отравления. Она вела видеозаписи для «передачи на волю», если их убьют. Стресс был таким сильным, что 21 августа у неё случился микроинсульт. А 8 октября состоялся допрос в Кремле, на котором Раиса плакала почти всё время. Она не могла поверить, что первое лицо СССР могли так предать свои же люди. На допросе Раиса назвала имена всех охранников, которые перешли на сторону ГКЧП, — среди них были генерал КГБ Юрий Плеханов и начальник охраны Вячеслав Генералов. Только несколько молодых сотрудников остались верны. Показания засекретили. Слишком много личных фактов из жизни четы Горбачёвых прозвучало на том допросе. Да и конфликты внутри силовых структур, включая предательства на самом высоком уровне, никто не хотел выносить на публику.