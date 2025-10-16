Правда о разрыве Тома Круза с Аной де Армас заставила поклонников рыдать

Роман 63-летнего Тома Круза и 37-летней Аны де Армас закончился менее чем через год после начала. Как сообщили источники, актёры расстались по обоюдному согласию, решив сохранить дружеские отношения.

«Том и Ана хорошо проводили время вместе, но поняли, что им лучше остаться друзьями. Между ними действительно была искра, но она погасла», — рассказал инсайдер из окружения артистов.

Разрыв, по его словам, прошёл без конфликтов — актёры по-прежнему общаются и даже планируют совместную работу. Де Армас уже утверждена на роль в новом триллере Круза под названием «Глубже», где они вновь сыграют вместе.

О романе пары впервые заговорили в феврале, когда их заметили за ужином в Лондоне незадолго до Дня святого Валентина. Тогда Круз красиво ухаживал за актрисой: дарил цветы, редкие книги и украшения, а также устраивал совместные путешествия. В мае они вместе побывали на юбилее Дэвида Бекхэма, летом — на яхте у берегов Менорки и на концерте Oasis в Лондоне.

После расставания Ана де Армас была замечена в спортзале в Санта-Монике в компании коллеги Круза по фильму «Топ Ган: Мэверик» Майлза Теллера, однако, по данным Daily Mail, актриса пока не состоит в новых отношениях.

Все браки Тома Круза

Том Круз был женат трижды, и все его браки привлекали огромное внимание прессы — от громких романов с коллегами до скандальных разводов и истории с сектой саентологов.

Первый брак — с актрисой Мими Роджерс (1987–1990).

Мими была старше Круза на шесть лет и уже состоявшейся актрисой, когда они познакомились. Именно она познакомила будущую звезду «Топ Гана» с саентологией — вероучением, которое впоследствии сильно повлияло на его жизнь и карьеру. Их брак продлился всего три года и закончился тихим разводом. Позже Круз признавался, что в то время был слишком увлечён работой, чтобы сохранить отношения.

Второй брак — с Николь Кидман (1990–2001).

Пара познакомилась на съёмках фильма «Дни грома» и вскоре поженилась. Этот союз стал одним из самых ярких в Голливуде 1990-х. Круз и Кидман усыновили двоих детей — Изабеллу и Коннора. Их считали идеальной парой, но спустя 11 лет Круз подал на развод, сославшись на «непримиримые разногласия». Ходили слухи, что решающую роль сыграла саентология — Николь якобы отказывалась принимать участие в деятельности церкви.

Третий брак — с актрисой Кэти Холмс (2006–2012).

Их роман начался стремительно: Круз в прямом эфире шоу Опры Уинфри вскочил на диван, крича, что «влюблён». В 2006 году у пары родилась дочь Сури, а вскоре они поженились на церемонии в замке под Римом. Однако шесть лет спустя Кэти Холмс внезапно подала на развод и добилась единоличной опеки над дочерью. По сообщениям СМИ, актриса хотела защитить ребёнка от влияния саентологической церкви.

После расставания с Холмс Круз больше не женился, хотя в прессе неоднократно появлялись слухи о его романах — с коллегами по съёмкам, ассистентками и моделями. Однако ни один из этих романов не подтвердился официально.

На сегодня 63-летний актёр остаётся одним из самых знаменитых холостяков Голливуда, и сам он не раз говорил, что полностью сосредоточен на работе и съёмках новых фильмов.