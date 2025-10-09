Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом после 13 лет брака

Оксана Самойлова и рэпер Джиган разводятся после 13 лет совместной жизни. По данным Mash, они подали заявление на расторжение брака.

В браке Джиган и Самойлова с 2012 года. На 10-летний юбилей в 2022-м году они провели пышное торжество, пригласив половину шоу-бизнеса и устроив трансляцию мероприятия в соцсетях. У пары четверо детей — дочери Ариела (2011), Лея (2014) и Мия (2017), а также сын Давид (2020).