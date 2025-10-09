Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом после 13 лет брака
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Оксана Самойлова и рэпер Джиган разводятся после 13 лет совместной жизни. По данным Mash, они подали заявление на расторжение брака.
Заявление супруги оформили 6 октября. Оксана значится как истец.
В браке Джиган и Самойлова с 2012 года. На 10-летний юбилей в 2022-м году они провели пышное торжество, пригласив половину шоу-бизнеса и устроив трансляцию мероприятия в соцсетях. У пары четверо детей — дочери Ариела (2011), Лея (2014) и Мия (2017), а также сын Давид (2020).
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.