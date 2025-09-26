«Вокруг молодые девочки»: Продюсер отреагировал на возможное расставание Джигана с Самойловой

Поклонники предполагают, что рэпер Джиган и его супруга, блогер Оксана Самойлова переживают кризис в отношениях. Слухи распространились после того, как пара перестала появляться вместе в соцсетях. Тем временем продюсер Сергей Дворцов напомнил, что за 13 лет брака артисты уже дважды расставались из-за вредных привычек рэпера, но затем мирились.

По словам эксперта, в звёздной среде слухи о разрыве считают фарсом, а развода не произойдёт, поскольку паре это невыгодно. Сама Самойлова никак не комментирует ситуацию, что лишь усиливает спекуляции вокруг пары. Собеседник портала «Страсти» не исключил, что Джиган с женой могли поссориться из-за ревности.

«Сегодня поссорились, завтра помирились, для них это привычная ситуация. По какой причине на этот раз? Ну, наверное, ревность Самойловой. Вокруг Джигана всегда молодые девочки красивые. Думаю, что это пиар, чтобы больше говорили о них», — заявил продюсер.