Не только Ивлев и Дибровы: 8 самых шокирующих разводов российских звёзд в 2025 году

Константин Ивлев разводится с Валерией Куденковой. Как они будут жить дальше, непонятно. Также непонятно, как будут развиваться события в звёздном браке Полины и Дмитрия Дибровых. Они тоже развелись в 2025-м, в сентябре. Но не только Ивлев и Дибров — ещё несколько звёздных браков и отношений «провалили» испытание 2025-м. Рассказываем в материале, кто развёлся или расстался в этом году.

Развод Константина Ивлева с Валерией Куденковой

Константин Ивлев разводится с молодой женой. Они пробыли в браке недолго. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Звёздный шеф-повар Константин Ивлев разводится с Валерией Куденковой, молодой журналисткой. Ивлеву 51 год, а его бывшей жене — 33. Они поженились в 2020 году в День святого Валентина, 14 февраля. У пары есть двухлетняя дочь. Правда, с точки зрения Русской православной церкви ситуация не поменялась, ведь супруги обвенчаны с 2021 года. Будут ли шеф с женой оформлять церковный развод, покажет время. Ивлев хотел прожить с Валерией всю жизнь, брак продлился около четырёх лет. О расставании заявила Куденкова в социальных сетях, сказала, что супруги останутся в хороших отношениях, и отказалась давать дальнейшие комментарии.

Развод Полины и Дмитрия Дибровых

Самый медийный развод звёзд 2025 — Дибровы. Дмитрий Дибров и его бывшая жена Полина. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

От развода Дмитрия Диброва и его жены Полины несколько месяцев «колотило» всю медийную среду. Обстоятельства расторжения брака были необычными. Диброва ушла от мужа к его другу и соседу Роману Товстику. Он — миллиардер и отец шестерых детей. Сразу после Дмитрия и Полины Роман тоже оформил развод. Недавно в интервью Полина рассказывала о том, как проходит развод, где и как сейчас живут дети Дибровых и счастлива ли она с Товстиком. А совсем недавно таролог рассказал Life.ru о том, какие у Дмитрия расклады на личную жизнь.

Развод Яны Кошкиной и Анатолия Черкасова

Развод блогера Яны Кошкиной — тоже интересная история. С поразительно счастливым концом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_koshkina_official

Яна Кошкина — популярный блогер, актриса, телеведущая. В 2023 году она вышла замуж за мужчину, который был младше на 7 лет. Вскоре показала лицо супруга — это Анатолий Черкасов, друг Гарика Харламова, они вместе владеют караоке-клубом. А потом официально развелась. Документы оформили 3 июня 2025 года. А уже 6 октября стало известно, что Кошкина вернулась к Черкасову. Девушка заявила, что она — однолюб. Счастливое воссоединение разведённых звёзд — редкое явление.

Развод Дмитрия Позова с женой Екатериной

Комик Дмитрий Позов развёлся со своей женой Екатериной в 2025 году. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kate_pozova

Дмитрий и Екатерина Позовы были в браке 13 лет. Их союз многим казался счастливым. Их ставили в пример другим парам. Но в 2025 году Дмитрий Позов заявил о разводе. Комик известен по собственному шоу «Импровизация», а осенью текущего года пришёл на шоу «Есть вопросики» и рассказал о том, как «не вывез» испытаний. Зимой у Позова умер отец, Дмитрий отправился в психиатрическую больницу. Пока был на лечении, жена прислала уведомление о разводе. Это было в день 40-летия, что комика особенно расстроило. Отношения Позова длились 15 лет — брак плюс два года совместной жизни.

Развод Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева развелись в 2025 году. Они довольно долго были вместе. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Фёдор Бондарчук развёлся с Паулиной Андреевой в марте 2025 года. Их брак длился 5 лет, а в отношениях пара была целых 9 лет, с 2016 года. Супруги опубликовали совместное заявление о том, что не испытывают негативных чувств друг к другу, но отмечали: «Всё меняется, изменилась и наша история». Чтобы жениться на Паулине Андреевой, Бондарчук развёлся с первой женой, Светланой. Они были вместе 25 лет.

Развод Никиты Преснякова и Алёны Красновой

Актёр Никита Пресняков развёлся со своей женой Алёной Красновой в 2025 году. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / npresnyakov

Никита Пресняков и Алёна Краснова развелись в августе 2025 года. Они были вместе 8 лет, а в далёком 2017-м сыграли свадьбу. Что «добило» любовь внука Пугачёвой и модной перспективной модели, сказать сложно. Но есть слухи: говорят, это поведение Аллы Борисовны. В 2022 году супруги переехали жить в США. Устроиться на новом месте трудно, и этот брак не выдержал испытания. Пресняков говорит, что у них с Алёной разошлись взгляды на жизнь.

Развод Михаила Галустяна и ﻿Виктории Штефанец

Михаил Галустян развёлся со свой женой Викторией в 2025 году. Их брак тоже длился относительно долго. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Когда комик Михаил Галустян развёлся со своей женой, Викторией Штефанец, их браку было 18 лет. Это был апрель 2025 года. Если бы в первый год супружества они завели ребёнка, тот бы уже был совершеннолетним. Правда, у пары и так есть две дочери, сейчас они — подростки. Эстелла родилась в 2010 году, а Элина появилась на свет в 2012-м. Есть слухи, что развод произошёл из-за визажистки Галустяна Милены, но та всё отрицает. Юморист назвал развод «естественным этапом жизни». Многих новости шокировали, этот брак считался одним из самых крепких в шоубизе.

Расставание Юлии Пересильд и Михаила Тройника

Актриса Юлия Пересильд рассталась с парнем в 2025 году. Они с Михаилом Тройником не совпали характерами. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Юлия Пересильд сообщила о расставании со своим молодым человеком 3 апреля в социальных сетях. Михаил Тройник был с ней в отношениях с 2022 года. Не было никаких претензий, скандалов или обид, просто не сошлись характерами. У Пересильд есть две дочери, Анна и Мария. Их отцом стал режиссёр Алексей Учитель, с которым Юлия не состояла в браке. А их роман с Тройником начался после съёмок фильма «Вызов».