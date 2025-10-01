Последствия развода, краткий роман и брак: Таролог дал Life.ru расклад по личной жизни Диброва

Личная жизнь Дмитрия Диброва снова оказалась в центре внимания, и таролог Борис Зак сделал расклад, чтобы понять, что ждёт телеведущего в ближайшие годы. В беседе с Life.ru эксперт отметил, что вокруг Диброва много сплетен и обсуждений, а также напомнил о недавнем разводе ведущего.

По словам таролога, 2026 год не принесёт Диброву серьёзных отношений – карты показывают, что большую часть времени он будет занят последствиями развода. Роман возможен только с коллегой и будет краткосрочным и несерьёзным.

«Таро-расклад показал, что в 2026 году у Дмитрия не сложатся какие-либо серьёзные отношения. Карты Башня и Мир указывают на то, что основную часть года он будет занят разводом. На возможный роман указывает только карта 3 Пентаклей, которая говорит, что отношения будут с кем-то из коллег. Но это будет краткосрочное и несерьёзное увлечение», – пояснил Зак.

Что касается 2027 года, то, по прогнозу таролога, Дибров может встретить женщину, с которой завяжутся серьёзные отношения, имеющие все шансы перерасти в брак. Эта женщина эмоционально сдержанная, спокойная, психологически зрелая, а отношения с ней будут комфортными и гармоничными.

«А вот 2027 год с большой долей вероятности принесёт Дмитрию серьёзные отношения, которые в этом же году имеют все шансы перерасти в официальный брак, на что указывает выпавший в раскладе Иерофант. Женщина, с которой у Дмитрия завяжутся отношения, эмоционально сдержанная, спокойная, психологически зрелая, на что указывает выпавшая Королева Мечей. При этом за эмоциональной сдержанностью не кроется напряжение. Это просто спокойная и рассудительная женщина, с которой будут строиться такие же спокойные и рассудительные отношения, в которых Дмитрий будет чувствовать себя очень комфортно, о чём красноречиво говорит 9 Кубков. И тут же отмечу, что за спокойствием женщины кроется сила. В случае чего, она может без сожаления и разорвать отношения. Но пока этого не предвидится», – заключил Борис Зак.

Ранее Life.ru писал, что инициатором развода Дибровых оказался сам телеведущий. Психоаналитик Ирина Смолярчук отметила, что Дмитрий превратил личную драму в тщательно продуманную стратегию для сохранения имиджа. Благодаря этому его репутация осталась нетронутой, а привлекательность для женщин, по мнению эксперта, только возросла.