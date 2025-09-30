«Публичный спектакль»: Назван инициатор развода Дибровых

Дмитрий Дибров проводит тщательно спланированную репутационную операцию, заявила психоаналитик Ирина Смолярчук, раскрыв стратегический замысел телеведущего в процессе развода с супругой Полиной. По её словам, артист не допустил стихийного развития событий, а превратил драматичную ситуацию в инструмент укрепления имиджа.

«Ни единого публичного упрёка, никакого раздела «барахла». Он нарочито ведёт себя как джентльмен, превращая личную драму в публичный спектакль о силе духа. Когда он просит Полину рассказать детям о разводе — это хитрый и очень умный шаг, где он побуждает её взять на себя ответственность за этот позор», — подчеркнула эксперт.

В беседе с «Радио 1» специалист отметила, что инициатором развода является не Полина. При этом выбранная стратегия позволила Дмитрию не только сохранить репутацию, но и усилить свою привлекательность в глазах публики. Не исключено, что в итоге к телеведущему «выстроится очередь из женщин».