30 сентября, 07:28

«Публичный спектакль»: Назван инициатор развода Дибровых

Психоаналитик Смолярчук: Красивый развод Дибровых нужен для пиара

Дмитрий и Полина Дибровы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / polinadibrova

Дмитрий Дибров проводит тщательно спланированную репутационную операцию, заявила психоаналитик Ирина Смолярчук, раскрыв стратегический замысел телеведущего в процессе развода с супругой Полиной. По её словам, артист не допустил стихийного развития событий, а превратил драматичную ситуацию в инструмент укрепления имиджа.

«Ни единого публичного упрёка, никакого раздела «барахла». Он нарочито ведёт себя как джентльмен, превращая личную драму в публичный спектакль о силе духа. Когда он просит Полину рассказать детям о разводе — это хитрый и очень умный шаг, где он побуждает её взять на себя ответственность за этот позор», — подчеркнула эксперт.

В беседе с «Радио 1» специалист отметила, что инициатором развода является не Полина. При этом выбранная стратегия позволила Дмитрию не только сохранить репутацию, но и усилить свою привлекательность в глазах публики. Не исключено, что в итоге к телеведущему «выстроится очередь из женщин».

Напомним, Дмитрий Дибров официально развёлся с женой Полиной после 16 лет брака. 25 сентября 2025 года их развод утвердил Одинцовский суд Подмосковья. Самих экс-супругов на заседании не было, их представляли адвокаты. При этом Дмитрий оставил Полину без особняка за 800 млн. Однако детей суд оставил жить с мамой, отец должен будет позаботиться о содержании наследников.

