Стало известно, с кем будут жить дети Дибровых после развода

Суд официально расторг брак между Дмитрием и Полиной Дибровыми, прожившими вместе 16 лет и воспитывающими троих сыновей. Как сообщила адвокат Ирина Кузнецова, представлявшая интересы бывшей супруги телеведущего, все вопросы, касающиеся детей и раздела имущества, были урегулированы сторонами в досудебном порядке.

По её словам, решение суда вступит в силу через месяц, после чего Дибровы смогут поставить соответствующий штамп в паспорте и получить свидетельство о расторжении брака. Дети будут жить с матерью, а отец обязан обеспечивать наследников.

«Дети остаются с Полиной. Каких-либо споров по порядку общения с детьми у сторон не имеется. Имущество поделено, как они и хотели. Алименты со стороны Дмитрия сохранят детям привычный уровень жизни», — отметила юрист в беседе с kp.ru.

Напомним, Дмитрий Дибров официально развёлся с женой Полиной после 16 лет брака. 25 сентября 2025 года их развод утвердил Одинцовский суд Подмосковья. Самих экс-супругов на заседании не было, их представляли адвокаты. При этом Дмитрий оставил Полину без особняка за 800 млн.