Дмитрий Дибров оставил бывшую жену Полину без особняка за 800 млн

Телеведущий Дмитрий Дибров развёлся с супругой Полиной без имущественных споров. Как пишет SHOT, шоумену полностью достался роскошный особняк семьи, а Полина будет жить в съёмном доме, правда, там же, на Рублёвке.

Виллу площадью 1100 квадратов со спа-зоной, бассейном, музыкальным салоном, домашним кинотеатром и многими другими удобствами Дибров сам построил дом более 10 лет назад. Стоимость такого особняка может доходить до 800 миллионов рублей.

Как рассказал адвокат Александр Добровинский, после развода Полина Диброва сняла себе жильё на той же улице, но платить за него будет сам телеведущий. Всё для того, чтобы она могла чаще видеться с детьми. Адвокат также отметил, что Дибров благодарен экс-супруге за «годы счастья и трёх великолепных мальчиков».

Напомним, сегодня телеведущий Дмитрий Дибров официально развёлся с женой Полиной после 16 лет брака. Причиной расставания, как предполагается, стал оман Полины с бизнесменом Романом Товстиком. Сама она недавно дала интервью, раскрыв причины ухода из семьи. У пары есть трое сыновей.