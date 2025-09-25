Дмитрий Дибров официально развёлся с женой Полиной после 16 лет брака
Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Телеведущий Дмитрий Дибров официально разошёлся с женой Полиной после 16 лет брака. Сегодня их развод утвердил Одинцовский суд Подмосковья, сообщает SHOT.
Самих экс-супругов на заседании не было: Полина участвует в регате в Турции, а Дмитрий занят рабочими делами.
Напомним, что имя Дмитрия Диброва в последнее время всё чаще звучит в СМИ из-за семейной драмы. Телеведущий расстался с супругой после 16 лет брака, сообщалось, что причиной стал роман Полины с бизнесменом Романом Товстиком. Сама она не считает случившееся предательством. Недавно Диброва даже дала интервью, раскрыв причины ухода из семьи. У четы Дибровых есть трое сыновей.
