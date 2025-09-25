Дмитрий Дибров официально развёлся с женой Полиной после 16 лет брака

Телеведущий Дмитрий Дибров официально разошёлся с женой Полиной после 16 лет брака. Сегодня их развод утвердил Одинцовский суд Подмосковья, сообщает SHOT.

Самих экс-супругов на заседании не было: Полина участвует в регате в Турции, а Дмитрий занят рабочими делами.