28 сентября, 13:27

«Миловались, обнимались»: Диброва перестала скрывать отношения с Товстиком

Kp.ru: Полину Диброву и Романа Товстика заметили в аэропорту Стамбула

Роман Товстик и Полина Диброва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_tovstik, polinadibrova

Модель Полина Диброва перестала скрывать свои отношения с миллиардером Романом Товстиком после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым. Как сообщает издание Kp.ru, пару заметили в аэропорту Стамбула.

«Только что в Стамбульском аэропорту видела Романа Товстика с женой Дмитрия Диброва. Загорелые, радостные, миловались, обнимались», — рассказали очевидцы.

После разразившегося скандала Диброва сначала отправилась в путешествие на Камчатку. Затем она улетела в Турцию для участия в регате, куда следом за ней прилетел и Роман Товстик. В итоге пара приняла решение не возвращаться в Россию и продолжить совместный отдых. Помимо этого, в ближайшие дни в Кемере состоится мероприятие компании бизнесмена. На этом событии модель планирует присутствовать вместе с Романом.

Дмитрий Дибров оставил бывшую жену Полину без особняка за 800 млн

Напомним, что Дмитрий и Полина Дибровы официально расторгли брак после 16 лет совместной жизни. По некоторым данным, причиной стала измена со стороны модели, которая закрутила роман с Романом Товстиком. Он же, в свою очередь, намерен развестись с женой Еленой, с которой прожил 16 лет в браке.

