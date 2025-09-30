«Считаю размер справедливым»: Дибров рассказал о своей пенсии

Телеведущий Дмитрий Дибров в свои 65 лет получает пенсию в 40 тысяч рублей. Об этом пишет kp.ru. Он абсолютно доволен таким размером выплат и считает начисления справедливыми. При этом Дибров признался, что много работает, чтобы обеспечить своим детям достойный уровень жизни.

«У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже. Считаю размер пособия справедливым», — сказал ведущий популярных шоу.

Ранее психоаналитик Ирина Смолярчук заявила, что Дмитрий Дибров проводит тщательно спланированную репутационную операцию, грамотно расходясь с изменившей ему женой. По словам эксперта, артист не допустил стихийного развития событий, а превратил драматичную ситуацию в инструмент укрепления имиджа.