30 сентября, 17:10

«Считаю размер справедливым»: Дибров рассказал о своей пенсии

Телеведущий Дибров признался, что доволен своей пенсией в 40 тысяч рублей

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Телеведущий Дмитрий Дибров в свои 65 лет получает пенсию в 40 тысяч рублей. Об этом пишет kp.ru. Он абсолютно доволен таким размером выплат и считает начисления справедливыми. При этом Дибров признался, что много работает, чтобы обеспечить своим детям достойный уровень жизни.

«У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже. Считаю размер пособия справедливым», — сказал ведущий популярных шоу.

Ранее психоаналитик Ирина Смолярчук заявила, что Дмитрий Дибров проводит тщательно спланированную репутационную операцию, грамотно расходясь с изменившей ему женой. По словам эксперта, артист не допустил стихийного развития событий, а превратил драматичную ситуацию в инструмент укрепления имиджа.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

