30 сентября, 08:20

Миллиардер Товстик официально развёлся с женой сразу после Дибровых

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ elenatovstik

Миллиардер Роман Товстик и его жена Елена официально развелись, сообщает Life.ru. Между супругами достигнуто соглашение о проживании детей, однако экс-супруги подали также иск по брачному договору. Согласно этому документу, Елене достанется дом стоимостью около 600 млн рублей и ещё несколько объектов недвижимости.

«Миловались, обнимались»: Диброва перестала скрывать отношения с Товстиком

Роман и Елена были женаты 22 года, у пары шестеро детей. На прошлой неделе развелась другая пара, которую связывают с Товстиками — Дмитрий и Полина Дибровы. Их брак продлился 16 лет. Сообщалось, что причиной стал роман Полины с Товстиком. Недавно Диброва даже дала интервью, раскрыв причины ухода из семьи.

Не только Дибровы. Топ-5 разводов знаменитостей с большой разницей в возрасте

