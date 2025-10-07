Стало известно, что кого накажут за купание Дурова в нацпарке Казахстана. Спойлер: не Дурова
Нацпарк Казахстана не будет штрафовать Дурова за купание, но накажет своих сотрудников
Обложка © Telegram / Код Дурова
Национальный парк «Кольсайские озера» в Казахстане инициировал служебное расследование из-за купания основателя Telegram Павла Дурова в одном из водоёмов. Об этом сообщили представители администрации заповедной территории.
В администрации отметили, что выписывать штраф бизнесмену не планируют, поскольку инспекторы не застали его за нарушением на месте и не составили соответствующий акт, а сам Дуров не является гражданином Казахстана.
«На месте мы его не видели, как мы можем заочно? <…> В данный момент мы не сможем, конечно, [оштрафовать], на месте не было [составлено] акта. Тем более, он не гражданин Казахстана», — сообщили ТАСС в администрации.
Основной причиной для внутренней проверки стали действия должностных лиц парка, которые допустили недостаточный контроль на вверенном им участке. По итогам разбирательства к сотрудникам собираются применить меры дисциплинарного характера.
Напомним, Павел Дуров приехал в Казахстан, посетил школу IQanat High School, где пообщался со студентами. Позже появилось видео, на котором полуголый предприниматель окунается в озеро в живописном месте на фоне заснеженных гор. Однако оказалось, что купание в этих озерах запрещено правилами посещения национального парка. За такое нарушение установлен штраф в размере 39 320 тенге — примерно 5,9 тысячи рублей.
