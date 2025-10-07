Полуголый Дуров наплевал на запрет и окунулся в Кольсай под жадным взглядом Вавиловой на костылях

Основатель Telegram Павел Дуров решил полюбоваться красотами Казахстана во время визита в страну на международный форум Digital Bridge 2025. Он записал видео в ледяном Кольсайском озере ради поклонниц, в очередной раз продемонстрировав своё спортивное телосложение.

Любоваться своим возлюбленным на фоне величественных гор прилетела и его подруга Юлия Вавилова. Сейчас девушка передвигается на костылях, так как ещё месяц назад сломала кость стопы, оступившись на лестнице. К озеру Вавилова прибыла на вертолёте. Она с трудом поспевала за Дуровым, который больше занимался позёрством.

Видимо, Вавилова не готова отпускать надолго Дурова и последует за ним в любом состоянии. Она подошла к озеру и сказала: «Посмотрите на это! Вау!» Так девушка отреагировала на местные красоты.

Напомним, Павел Дуров приехал в Казахстан, где уже успел посетить частную школу IQanat High School. Там он пообщался с учениками и рассказал о том, как сам начал программировать. Во время своего выступления в Астане он заявил, что однажды его приятель посоветовал ему поискать себе суженную в Казахстане. Такой шуткой он начал свою речь на международном форуме Digital Bridge 2025.