2 октября, 05:08

Ирина Болгар избавилась от всей недвижимости в России, продав квартиру в Петербурге

SHOT: Ирина Болгар продала квартиру в Петербурге спустя год за 15,5 млн рублей

Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар продала свою трёхкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Согласно информации SHOT, объект недвижимости площадью 96,2 м² на Васильевском острове был продан за 15,5 млн рублей, хотя изначально выставлялся на продажу за 18 млн рублей осенью 2024 года.

Покупатель нашёлся почти спустя год — им стал 30-летний рэпер Booker (Фёдор Игнатьев), теперь он единоличный владелец. Ранее доля в квартире, кроме Болгар, принадлежала её сестре и сводному брату. Сама Ирина сейчас живёт в Швейцарии.

  • Проданная квартира в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
  • Проданная квартира в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
  • Проданная квартира в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / SHOT
Ранее Life.ru писал, что певица Лариса Долина сохранила право собственности на столичную квартиру — суд окончательно отклонил требования покупателей о возврате сделки. Напомним, в 2024 году Лариса Долина оказалась под ударом мошеннической схемы, в результате которой лишилась внушительной суммы в 180 миллионов рублей и своей просторной квартиры площадью 236 квадратных метров, расположенной в элитном столичном районе Хамовники. В марте 2025 года правосудие восстановило справедливость, вернув певице её жилплощадь. Тем не менее, уже в мае текущего года новая покупательница недвижимости предприняла попытку оспорить это решение, подав апелляцию.

