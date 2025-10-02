Ирина Болгар избавилась от всей недвижимости в России, продав квартиру в Петербурге
Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar
Бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар продала свою трёхкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Согласно информации SHOT, объект недвижимости площадью 96,2 м² на Васильевском острове был продан за 15,5 млн рублей, хотя изначально выставлялся на продажу за 18 млн рублей осенью 2024 года.
Покупатель нашёлся почти спустя год — им стал 30-летний рэпер Booker (Фёдор Игнатьев), теперь он единоличный владелец. Ранее доля в квартире, кроме Болгар, принадлежала её сестре и сводному брату. Сама Ирина сейчас живёт в Швейцарии.
