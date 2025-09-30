Особняк за 50 млн на службе Родине. Как полковник Бусыгин обзавёлся генеральской недвижимостью Оглавление Шесть миллионов за «покровительство»: в чём обвиняют Бусыгина Полковник с генеральским достатком: как жил Александр Бусыгин За что задержали коллегу Бусыгина — Валерия Голоту В подразделениях Росгвардии идут антикоррупционные зачистки. Экс-начальника обеспечения тыла Александра Бусыгина и главу ведомства по РСО – Алания Валерия Голоту подозревают во взяточничестве. Как они живут? 29 сентября, 21:20 Полковник Росгвардии Бусыгин, попавший под арест, владел недвижимостью на десятки миллионов. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Елена Афонина, © Shutterstock / FOTODOM / victoras, Mehaniq, © 15.rosguard.gov

Шесть миллионов за «покровительство»: в чём обвиняют Бусыгина

В последних числах сентября 2025 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был арестован бывший начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии полковник Александр Бусыгин.

Расследование проводилось ФСБ и Главным управлением собственной безопасности Росгвардии. Как утверждает следствие, в 2023 году между ведомством и расположенной в Нижегородской области дзержинской швейной фабрикой «Русь» сроком на один год был заключён госконтракт на поставку гигиенических средств.

Судя по кадрам оперативной съёмки, Александр Бусыгин живёт очень неплохо

По версии следствия, Александр Бусыгин, в тот момент занимавший должность начальника управления, осуществлял надзор за выполнением условий контракта и получил от коммерсантов «за общее покровительство при исполнении государственных контрактов» 6 млн рублей. В итоге госконтракты так и не были выполнены — и государство понесло убытки. Других подробностей дела нет, однако практика показывает, что тыловики вымогают откаты за получение выгодных госконтрактов. В какой-то момент чиновники наглеют и запрашивают всё больше и больше, поэтому коммерсанты их сдают спецслужбам.

Согласно ч. 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), Бусыгину грозит до 15 лет лишения свободы. Среди высокопоставленных представителей МО и других силовых ведомств он стал уже далеко не первым фигурантом уголовных дел, заведённых по этой статье в течение последних трёх лет.

Полковник с генеральским достатком: как жил Александр Бусыгин

Александру Бусыгину 46 лет, он постоянно зарегистрирован в Ростовской области. Его двухэтажный кирпичный жилой дом площадью 230 квадратов, гараж на три машины плюс гостевой дом с баней, расположенный в глубине участка, находятся в хуторе Камышеваха Аксайского района Ростовской области.

Это почти городская черта — хутор примыкает к областной столице. Кстати, именно там прошли обыски, видео которых опубликовал Следственный комитет. Цены на соседние коттеджи примерно той же площади стартуют от 30 млн рублей. И это просто коробки без ремонта и дополнительных построек — стоимость обжитых особняков колеблется в районе 50 млн рублей.

Дом Александра Бусыгина. Фото © yandex

Это не единственная недвижимость, зарегистрированная на Бусыгина. У него ещё была квартира в самом Ростове-на-Дону. Она находится в десятиэтажке на улице Турмалиновской — это в Ворошиловском районе, совсем рядом с центром города. На третьем этаже высотки в его собственности были 82 с лишним жилых квадрата стоимостью около 10 млн рублей.

Кстати, здесь же была и двушка площадью 51 квадратный метр, владелец продал её в 2020 году.

Кроме того, Бусыгин регистрировался и в Московской области — в Наро-Фоминске. Впрочем, судя по адресам, это было служебное жильё на территории частей Росгвардии.

В Сети об Александре Бусыгине информации практически нет, однако Life.ru выяснил, что ранее начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии служил в Северо-Кавказском окружном управлении материально-технического снабжения МВД.

До середины 10-х — по крайней мере, официально — служащий вёл относительно скромный образ жизни — передвигался на Ford Focus, а ранее и вовсе на бордовой «девятке».

Интересно, что по адресу на Турмалиновской в одной квартире с ним регистрировалась некая Кристина. Она же появлялась в Наро-Фоминске, а сейчас живёт в престижном районе Москвы — между проспектом Ленина и Воронцовским парком — на улице Новаторов. В кирпичной новостройке по адресу находится однушка площадью 36 квадратов.

За что задержали коллегу Бусыгина — Валерия Голоту

Валерий Голота. Фото © VK / Росгвардия. Северо-Кавказский округ

В тот же день по подозрению в получении взятки был задержан 58-летний начальник Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания генерал-майор полиции Валерий Голота. Руководить управлением он приехал из Ставропольского края в 2021 году. В управлении уже прошли обыски, вместе с Голотой были задержаны и ряд его подчинённых.

Валерий Голота во внутренних войсках служит с 1990 года. Часто ездил в командировки в горячие точки Северного Кавказа, много времени прослужил в Чечне, возглавлял там сводный отряд ОМОН УТ МВД России по СКФО. В Минеральных Водах генерал владеет квартирой площадью 70 квадратов, а также жилым домом на хуторе Красный Пахарь. Двухэтажный особняк располагается на участке 6 соток. Официально в последнее время у служивого были две машины марки Nissan: Qashqai и X-Trail.

Авторы Евгений Кузнецов